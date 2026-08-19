Герой России Головин: Владимир Путин думает о каждом жителе страны, фото: пресс-служба Юнармии

Президент России Владимир Путин проявляет глубокую заботу о благосостоянии всех жителей страны. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову рассказал Герой России и руководитель главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин.

"Я уверен, что наш верховный главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех", - сказал Головин.

Головин отметил, что страна нуждается в каждом человеке - будь то те, кто вернулся с фронта, или те, кто не был вовлечён в боевые действия. Герой России выразил убеждение, что власти прилагают усилия для того, чтобы каждый гражданин стал сильнее и жил лучше, и оказывают всестороннюю поддержку тем, кто в этом нуждается.

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