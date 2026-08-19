В Нижнем Новгороде в августе пройдет форум «Сильные идеи для нового времени»

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

Нижний Новгород станет площадкой для форума «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие продлится два дня - с 27 по 28 августа.

Участники мероприятия представят проекты, ориентированные на развитие как отдельных регионов, так и страны в целом. За организацию форума отвечают Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс, тогда как в качестве соорганизаторов выступают ВЭБ.РФ и региональное правительство Нижегородской области.

На протяжении всей истории существования форума его аудитория превысила отметку в 650 тысяч человек. В фокусе внимания участников окажутся идеи из самых разных сфер - экономической, предпринимательской, социальной, кадровой и экологической.

Деловая программа затронет широкий спектр вопросов: заботу о здоровье и продвижение здорового образа жизни, механизмы социальной поддержки населения, помощь ветеранам спецоперации и их близким, развитие инфраструктурных условий для технологического бизнеса, перспективные направления креативных индустрий, а также краеведческие инициативы.

Фонд Росконгресс - нефинансовый институт развития с социальной направленностью, признанный крупнейшим организатором событий международного и общероссийского масштаба: конгрессов, выставок, деловых форумов, молодежных и спортивных мероприятий. Структура была создана по решению главы российского государства Владимира Путина.

Основанный в 2007 году, Фонд ставит перед собой задачи по укреплению экономического потенциала страны, отстаиванию национальных интересов на международной арене и формированию положительного образа России в мире.

Мероприятия, проводимые Фондом, ежегодно собирают представителей из 209 государств и территорий. Журналистский корпус, работающий на площадках Росконгресса, превышает 15 тысяч человек, а к экспертной и аналитической деятельности привлечено свыше 5000 специалистов.