В Санкт-Петербурге состоится XII Международный форум объединенных культур

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября Фото: Предоставлено организаторами.

Санкт-Петербург готовится принять XII Международный форум объединенных культур, запланированный на 24-26 сентября. Центральной темой мероприятия станет концепция «Объединенные культуры - общие ценности».

Особое место в программе занимает молодежный трек, дающий начинающим специалистам шанс стать полноправными участниками международного профессионального сообщества, лично пообщаться с признанными деятелями культурной сферы и обрести партнеров для совместных проектов.

Организацию форума в 2026 году возьмет на себя Фонд Росконгресс, действующий при содействии российского правительства, Министерства культуры РФ и администрации Санкт-Петербурга.

В настоящее время Минкультуры занимается формированием сети опорных творческих союзов, которые призваны служить главным входным пунктом для молодых экспертов в профессиональную индустрию и способствовать укреплению духовно-нравственных ориентиров страны. На форуме пройдет заседание рабочей группы по консолидации союзов, где обсудят международные молодежные проекты и развитие молодежных союзов. Участниками станут руководители союзов и представители молодёжных сообществ «Тавриды».

В рамках проекта «Культура суверенной России» молодые участники форума встретятся с мастерами культуры - Владимиром Машковым, Михаилом Пиотровским и другими. Разговор пойдет о приоритетах культурной политики, передаче опыта и воспитании молодого поколения.

На сессии «Культурное долголетие: культура как ресурс качества жизни» покажут российский опыт применения культурных практик в здравоохранении - для укрепления памяти, мышления и эмоционального благополучия людей. В центре внимания находится роль молодежных инициатив и хорового пения в поддержке культурного долголетия. В дискуссии участвуют зарубежные министры культуры, нейробиологи, руководители международных культурных организаций и молодежь из разных стран.

Тема искусственного интеллекта в культуре давно вызывает споры среди экспертов. На форсайт-сессии «Молодой художник и искусственный интеллект» участники попробуют выработать общую позицию мирового художественного сообщества по использованию нейросети в изобразительном искусстве и художественном образовании.