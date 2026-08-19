Как часто нужно менять кухонные губки: ответ биолога

Обычное мытье с мылом не помогает полностью очистить пористый материал губки. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кухонные губки могут быстро накапливать бактерии из-за постоянного контакта с водой и остатками пищи. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, как часто их стоит менять, чтобы снизить риск распространения микробов на кухне. Об этом пишет aif.ru.

«Менять губки нужно каждые одну-две недели. Я считаю, это идеальный инкубатор для кишечной палочки, стафилококка», – пояснил Сафонов.

По словам специалиста, при этом обычное мытье с мылом не помогает полностью очистить пористый материал, поскольку микроорганизмы могут оставаться внутри.

Если менять губку каждую неделю неудобно, ее можно прогреть во влажном виде в микроволновке в течение одной-двух минут. Однако такой способ не обеспечивает длительной стерильности, поэтому полностью заменить регулярную смену губок он не может.

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