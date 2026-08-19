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НовостиЗдоровье19 августа 2026 16:30

Как часто нужно менять кухонные губки: ответ биолога

Биолог Сафонов: кухонные губки нужно менять каждую неделю
Анастасия ПИГИНА
Обычное мытье с мылом не помогает полностью очистить пористый материал губки.

Обычное мытье с мылом не помогает полностью очистить пористый материал губки.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кухонные губки могут быстро накапливать бактерии из-за постоянного контакта с водой и остатками пищи. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, как часто их стоит менять, чтобы снизить риск распространения микробов на кухне. Об этом пишет aif.ru.

«Менять губки нужно каждые одну-две недели. Я считаю, это идеальный инкубатор для кишечной палочки, стафилококка», – пояснил Сафонов.

По словам специалиста, при этом обычное мытье с мылом не помогает полностью очистить пористый материал, поскольку микроорганизмы могут оставаться внутри.

Если менять губку каждую неделю неудобно, ее можно прогреть во влажном виде в микроволновке в течение одной-двух минут. Однако такой способ не обеспечивает длительной стерильности, поэтому полностью заменить регулярную смену губок он не может.

Ранее сайт KP.RU писал о том, как материал кухонных принадлежностей может влиять на безопасность приготовления пищи и ее вкус, а также разбирался, какую утварь лучше выбирать для дома – из дерева, стекла, пластика или силикона.