Акции американской Moderna выросли почти на 160% после испытаний вакцины от рака Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Акции биотехнологической компании Moderna выросли почти на 160% после успешного испытания вакцины от рака. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на бирже Nasdaq.

Уточняется, что акции компании поднялись на 159,58% к 17:35 по мск, а стоимость за одну ценную бумагу стала составлять 163,43 долларов. Позднее рост замедлился, а бумаги начали торговаться по 142,3 долларов за бумагу.

Компания Moderna совместно с Merck & Co поделилась исследованием, в котором говорится об успешном применении персонализированной вакцины против метастатической меланомы кожи.

Ранее KP.RU сообщал, что в России планируют создать вакцины еще от трех видов рака. Как заявил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, будут разработаны вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.