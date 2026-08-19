Армения планирует наладить торговлю с Азербайджаном в ближайшие пять лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Армении в ближайшие пять лет планируют наладить торговлю с Азербайджаном. Об этом говорится в проекте программы армянского правительства до 2031 года.

«В целях институционализации и укрепления мира Правительство продолжит работу по подписанию и ратификации соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», - говорится в документе.

В рамках институционализации мира Армения также намерена продолжить работу по делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном и налаживании контактов между гражданскими обществами и деловыми кругами.

Ранее KP.RU сообщал, что Армения не откажется от диверсификации экспорта даже после того, как Россия решит снять все свои ограничения на импорт армянских товаров.