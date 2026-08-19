Трамп: С Ким Чен Ыном все будет в порядке, пока в США умный президент Фото: REUTERS.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что пока в США остается «умный президент», с главой КНДР Ким Чен Ыном «все будет в порядке». Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

«Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, и у него все будет в порядке, пока у нас умный президент. <...> С ним, скорее всего, будет все не так хорошо, если у нас будет глупый президент», - отметил Трамп.

При этом президент США не стал пояснять, что именно он имеет в виду. Трамп также подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил о получении ответа от Ким Чен Ына на предложение о начале диалога. Он также оценил диалог с лидером КНДР как положительный.