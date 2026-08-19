В Индии разработали таблетку от рака, способную заменить химиотерапию Фото: Shutterstock.

Индийские специалисты создали инновационный препарат против рака, способный работать исключительно внутри злокачественных клеток и потенциально заменить химиотерапию. Однако пока он ещё не проходил клинических испытаний. Об этом объявило Министерство науки и технологий Индии.

Разработка под кодовым названием RK-251 была выполнена учеными из Института перспективных исследований в области науки и технологий и Индийского технологического института в Гувахати. По словам представителей министерства, новый препарат, который действует только в раковых клетках, может стать альтернативой традиционной химиотерапии, наносящей вред здоровым тканям.

Утверждается, что RK-251 остаётся неактивным в нормальных клетках и активизируется преимущественно в опухолях. В министерстве подчеркнули, что работа препарата основана на повышенном уровне активных форм кислорода, характерном для раковых клеток.

Испытания не выявили значительных побочных эффектов от RK-251, что указывает на его потенциальную безопасность и эффективность. Однако, как отметили в министерстве, разработка все еще находится на доклиническом этапе, и для оценки её применения в медицинской практике требуются дополнительные исследования.

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