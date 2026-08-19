Посол рассказал о перспективах авиасообщения между регионами РФ и Израилем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью RTVI заявил, что надеется на возобновление израильской авиакомпанией El Al прямых рейсов на российском направлении, которые были временно прекращены в июне.

«Я рассчитываю, что <…> авиасообщение будет со стороны израильской авиакомпании опять восстановлено. Исхожу из того, что авиакомпания возобновит свои рейсы», — сказал дипломат.

По его словам, El Al в свое время где-то на полгода прекращала авиарейсы — примерно с конца 2024 года по май 2025-го, однако потом они возобновились.

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