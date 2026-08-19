Московские врачи первыми в России применили уникальную технологию для замены тазобедренного сустава

Во время операции столичные хирурги использовали полностью автономную роботическую систему Cuvis Hip. Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

Московские хирурги первыми в России провели эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью полностью автономной роботической системы. Уникальная технология помогает с высокой точностью устанавливать пациенту эндопротез с учетом его анатомических особенностей. Операцию провели специалисты столичной больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Москва последовательно внедряет современные технологии в здравоохранение, чтобы жители столицы могли получать медицинскую помощь мирового уровня. Например, робот-ассистированная хирургия стала уже обычной практикой в столичных стационарах. За последние пять лет количество таких операций выросло более чем в четыре раза», - отметила Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что робот-хирург не заменяет врача, а выступает в роли высокоточного ассистента. Современная технология позволяет оптимально установить эндопротез с учетом особенностей строения пациента.

«Наши специалисты успешно выполнили такие операции двум людям, сейчас они восстанавливаются и уже могут самостоятельно передвигаться. Внедрение технологии открывает новый этап развития роботической хирургии в травматологии и ортопедии. Всего до конца года мы планируем выполнить около тысячи операций по эндопротезированию крупных суставов с помощью различных роботов-хирургов», - рассказала Анастасия Ракова.

Замена тазобедренного сустава на эндопротез является одним из самых эффективных методов лечения людей с тяжелыми заболеваниями и последствиями травм сустава. После операции у пациентов пропадают хронические боли, восстанавливается подвижность, человек возвращается к нормальной жизни. Это дорогостоящая операция, но для москвичей она доступна бесплатно по ОМС.

Хирурги больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой первыми в России применили полностью автономную роботическую систему Cuvis Hip. Это новое поколение роботизированных комплексов, предназначенных для эндопротезирования суставов. После обследования пациентов врачи на основе снимков компьютерной томографии построили трехмерные модели, а затем разработали детальный план операции. Благодаря цифровому планированию медики смогли заранее рассчитать оптимальное для протеза расположение и определить необходимый объем работы с костной тканью.

Во время операции к процессу подключился робот, который обработал поверхность кости и подготовил место установки протеза, следуя расчетам врачей. При этом хирурги контролировали его действия и принимали все клинические решения.

«Применение автономной роботической системы стало важным этапом развития для московской травматолого ортопедической службы. Внедрение передовых технологий позволяет столичным врачам использовать лучшие мировые практики и добиваться более предсказуемых и качественных результатов лечения», - отметили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой является одним из ведущих медицинских центров столицы. Каждый год ее хирурги проводят более 400 робот-ассистированных операций и делают тысячи высокотехнологичных вмешательств в сфере травматологии и ортопедии.