Рэперу P. Diddy может грозить уголовное обвинение за убийство Тупака Фото: REUTERS.

Рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy, может столкнуться с уголовным преследованием по делу об убийстве Тупака Шакура. Это произойдет, если суд признает виновным гангстера Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса, который заявил о причастности Diddy к преступлению. Об этом сообщает газета Telegraph.

"Если прокуроры смогут добиться обвинительного приговора для Дэвиса, это даст зеленый свет действиям против Diddy", - сказано в публикации.

В записи, сделанной полицией в 2008 году, Дэвис утверждает, что Комбс заказал убийство рэпера. Эта запись используется в суде как доказательство, и в ней гангстер подтверждает свое участие в преступлении. Если присяжные поверят Дэвису, это укрепит доверие к его словам о причастности Комбса.

В 2025 году USA Today со ссылкой на отчет DEA сообщила, что Комбс заказал убийства Шакура и Шуга Найта, назначив награду в миллион долларов.

Ранее KP.RU сообщил, что газета NYP также утверждала, что Diddy причастен к убийству Тупака, и даже косвенно признавал это.