Россияне рассказали, куда мечтают отправиться в поездку

Санкт-Петербург оказался самым желанным направлением у российских туристов Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Интерес к внутреннему туризму в этом году у россиян сместился в сторону Сибири, Дальнего Востока и северо-западных регионов страны. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По данным издания, лидером туристических направлений остается Санкт-Петербург, второе место занял Иркутск и озеро Байкал, а замыкает тройку Калининград и Горно-Алтайск.

В публикации отметили, что заметно набрали популярность Карелия и Камчатка, а затем следуют города Золотого кольца и Казань. Далее следуют Москва, Кавказ и Владивосток, Крым, Краснодар, Сочи, Южно-Сахалинск, Мурманск и Нижний Новгород.

360.ru рассказал, что соотечественники стали чаще покупать осенние туры в Египет, Вьетнам и Китай. Популярностью продолжают пользоваться и классические поездки для пляжного отдыха в Турции. При этом из списка лидирующих туристических направлений в текущем году выпали Арабские Эмираты.