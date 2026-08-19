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НовостиОбщество19 августа 2026 19:24

Симоньян выплатит штраф вологодского фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА

Маргарита Симоньян взяла на себя штраф фермера, стрелявшего по дрону ВСУ
Сергей КУДРИН
Симоньян выплатит штраф вологодского фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА

Симоньян выплатит штраф вологодского фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главред RT Маргарита Симоньян компенсирует штраф фермеру Николаю Мухину из Волгоградской области, который пытался сбить украинский беспилотник с помощью ружья. Мухин был оштрафован на 40 тыс. рублей за попытку нейтрализовать дрон, пролетевший над его домом, и был лишён оружия.

"Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф", - написала Симоньян в MAX.

Напомним, суд посчитал стрельбу в сельской местности угрозой для окружающих. Мухин же утверждает, что действовал в целях самообороны, хотел защитить себя и односельчан, и намерен обжаловать решение.

Ранее KP.RU сообщил, что в Коломенском округе 11 марта местный житель подстрелил БПЛА ВСУ из ружья. Налет на столицу и Подмосковье продолжался несколько часов.