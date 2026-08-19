Симоньян выплатит штраф вологодского фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главред RT Маргарита Симоньян компенсирует штраф фермеру Николаю Мухину из Волгоградской области, который пытался сбить украинский беспилотник с помощью ружья. Мухин был оштрафован на 40 тыс. рублей за попытку нейтрализовать дрон, пролетевший над его домом, и был лишён оружия.

"Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф", - написала Симоньян в MAX.

Напомним, суд посчитал стрельбу в сельской местности угрозой для окружающих. Мухин же утверждает, что действовал в целях самообороны, хотел защитить себя и односельчан, и намерен обжаловать решение.

Ранее KP.RU сообщил, что в Коломенском округе 11 марта местный житель подстрелил БПЛА ВСУ из ружья. Налет на столицу и Подмосковье продолжался несколько часов.