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НовостиПолитика19 августа 2026 19:43

В зоне проведения СВО ликвидированы 20 наемников ВСУ из Бразилии

20 иностранных наемников ВСУ, завербованных через соцсети, ликвидированы на разных участках в зоне проведения СВО
Мария МАМАЕВА
В зоне проведения СВО ликвидированы 20 наемников ВСУ из Бразилии

В зоне проведения СВО ликвидированы 20 наемников ВСУ из Бразилии

Фото: REUTERS.

В зоне проведения специальной военной операции были ликвидированы 20 иностранных наемников ВСУ из Бразилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Идентифицированы очередные иностранные наемники, уничтоженные в зоне СВО. Речь идет о 20 гражданах Бразилии, которые были ликвидированы на разных участках фронта», - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, большинство наемников были завербованы в ВСУ через социальные сети. После этого граждане Бразилии прибыли в Колумбию, где подписали контракты с украинской армией.

Ранее KP.RU сообщал, что в зоне спецоперации были уничтожены десять иностранных наемников ВСУ, включая граждан Турции и Литвы. При этом в Минобороны литовской республики подтвердили участие своих кадровых военных в конфликте на Украине.