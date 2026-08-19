Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 августа 2026 19:59

Дмитриев: МУС уже мертв, но Каллас об этом еще не знает

Дмитриев прокомментировал реакцию ЕС на введение санкций США против судей и прокуроров МУС
Мария МАМАЕВА
Дмитриев: МУС уже мертв, но Каллас об этом еще не знает. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дмитриев: МУС уже мертв, но Каллас об этом еще не знает. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Международный уголовный суд (МУС) уже мертв, однако глава евродипломатии Кая Каллас об этом еще не знает. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«МУС мертв. Кая просто еще не знает об этом», - написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Так Дмитриев прокомментировал заявление дипломатической службы Евросоюза, в которой объединение выразило соболезнования председателю МУС Томоко Аканэ на фоне введения США санкций против нее.

Ранее KP.RU сообщал, что правозащитные организации подали коллективный иск против администрации президента США Дональда Трампа. Причиной стало введение санкций против судей и прокуроров МУС, что якобы мешает наказанию за военные преступления.