Дмитриев: МУС уже мертв, но Каллас об этом еще не знает. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Международный уголовный суд (МУС) уже мертв, однако глава евродипломатии Кая Каллас об этом еще не знает. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«МУС мертв. Кая просто еще не знает об этом», - написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Так Дмитриев прокомментировал заявление дипломатической службы Евросоюза, в которой объединение выразило соболезнования председателю МУС Томоко Аканэ на фоне введения США санкций против нее.

Ранее KP.RU сообщал, что правозащитные организации подали коллективный иск против администрации президента США Дональда Трампа. Причиной стало введение санкций против судей и прокуроров МУС, что якобы мешает наказанию за военные преступления.