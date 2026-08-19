Российское авторское общество потребовало от фирмы Гуфа 4,4 миллиона рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российское авторское общество обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском против ООО "Дома", принадлежащей рэперу Гуфу. Сумма претензий превышает 4,4 млн рублей, как следует из судебного акта, о чём пишет ТАСС.

"Истец: Общероссийская Российское авторское общество. Ответчики: ООО Дома. Сумма исковых требований 4 млн 443 тыс. 600 рублей", - указано в документе.

Арбитражный суд Москвы взыскал с компании "Дома" 440 тыс. рублей за нарушение прав следующих исполнителей: Doja Cat, Drake, Yeat, Future, Juice WRLD, YG, Kamaiyah и Тимы Белорусских. Каждому присуждена компенсация в 44 тыс. рублей, также взыскана госпошлина в 27 тыс. рублей.

Компания "Дома" подала встречный иск к "Культ мьюзик" на 2 миллиона рублей за неуплаченные авансы и расходы. Владелец "Домов" - Алексей Долматов, он же Гуф. Его компания занимается организацией отдыха и развлечений.

Ранее KP.RU сообщил, что в начале года Гуф задолжал около 13 тыс. рублей по штрафам за нарушение ПДД.