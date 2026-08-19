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НовостиЗвезды19 августа 2026 20:05

Российское авторское общество потребовало от фирмы Гуфа 4,4 миллиона рублей

От рэпера Гуфа потребовали 4,4 млн рублей за нарушение прав других исполнителей
Сергей КУДРИН
Российское авторское общество потребовало от фирмы Гуфа 4,4 миллиона рублей

Российское авторское общество потребовало от фирмы Гуфа 4,4 миллиона рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российское авторское общество обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском против ООО "Дома", принадлежащей рэперу Гуфу. Сумма претензий превышает 4,4 млн рублей, как следует из судебного акта, о чём пишет ТАСС.

"Истец: Общероссийская Российское авторское общество. Ответчики: ООО Дома. Сумма исковых требований 4 млн 443 тыс. 600 рублей", - указано в документе.

Арбитражный суд Москвы взыскал с компании "Дома" 440 тыс. рублей за нарушение прав следующих исполнителей: Doja Cat, Drake, Yeat, Future, Juice WRLD, YG, Kamaiyah и Тимы Белорусских. Каждому присуждена компенсация в 44 тыс. рублей, также взыскана госпошлина в 27 тыс. рублей.

Компания "Дома" подала встречный иск к "Культ мьюзик" на 2 миллиона рублей за неуплаченные авансы и расходы. Владелец "Домов" - Алексей Долматов, он же Гуф. Его компания занимается организацией отдыха и развлечений.

Ранее KP.RU сообщил, что в начале года Гуф задолжал около 13 тыс. рублей по штрафам за нарушение ПДД.