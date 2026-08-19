Экс-глава Минобороны Украины Федоров оформил себе бронирование от мобилизации. Фото: Kay Nietfeld/GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров оформил себе бронирование от мобилизации в ВСУ. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Как сообщил нардеп, Федоров получил бронирование от мобилизации в благотворительном фонде «Восточная Европа» еще месяц назад. При этом Гончаренко* с иронией намекнул, что экс-министр является военнообязанным, предложив ему оформить контракт с Минобороны и вступить в пехоту.

Ранее KP.RU сообщал, что Михаил Федоров заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Как заявил бывший министр, это необходимо сделать, несмотря на продолжающийся конфликт, восстановив полноценный демократический процесс в стране.

*Физическое лицо, внесенное в РФ в список экстремистов и террористов