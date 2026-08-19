Госдолг США обновил исторический максимум: вот сколько он теперь составляет

Госдолг США обновил исторический максимум. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Государственный долг США превысил 40 триллионов долларов. Это очередное обновление исторического максимума. Такие сведения содержатся в документе американского Минфина, который цитирует РИА Новости.

Сообщается, что совокупное значение государственного долга США составило 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Это данные на вторник, 18 августа.

Предыдущий максимум государственного долга Вашингтон обновил в мае 2026 года. Госдолг США на фоне конфликта с Ираном превысил $39,2 трлн. С начала эскалации на Ближнем Востоке он вырос почти на $450 млрд.

Уже тогда американские аналитики указывали, что США грозит дефолт из-за роста государственного долга. Американское правительство не сможет расплатиться по обязательствам, даже если заберет все доходы граждан и компаний за целый год, отмечали они.

В то же время МВФ прогнозирует, что госдолг США достигнет 142,1% ВВП в 2031 году, а к 2030 году объем госдолга США может вырасти до 50 трлн долларов.