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НовостиПолитика20 августа 2026 0:30

Собянин заявил об уничтожении восьми летевших на Москву БПЛА, идет работа ПВО

На месте падения обломков работают экстренные службы
Мария ПАВЛОВА
Собянин сообщил о сбитых на подлёте к Москве беспилотниках. Фото: МИШИН Максим, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Собянин сообщил о сбитых на подлёте к Москве беспилотниках. Фото: МИШИН Максим, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Российские силы ПВО отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории российской столицы при помощи беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники, которые летели в направлении Москвы, обезврежены. Об этом информировал мэр Сергей Собянин.

«Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал Собянин в мессенджере «Макс» в ночь на четверг 20 августа.

Накануне Собянин сообщил о ликвидации 37 вражеских БПЛА на подлете к Москве.

Также сообщалось, что в ночь на 18 августа российские системы ПВО уничтожили над территорией Московской области более 150 вражеских БПЛА. При этом в Раменском округе из-за падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. В Богородском округе из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина, а в Коломне 27-летний мужчина.