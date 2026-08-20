Младенцев в РФ начнут обследовать на шесть новых заболеваний с 2027 года

В РФ начнут обследовать младенцев ещё на шесть серьёзных наследственных заболеваний. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Список заболеваний, на которые будут обследовать новорождённых в Российской Федерации, пополнится ещё шестью серьёзными наследственными недугами. Об этом информировала заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

«Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом "Круг добра"», - сказала она РИА Новости.

Речь идёт об анализах также на болезнь Помпе, мукополисахаридоз первого типа, болезнь Гоше, болезнь Ниммаа-Пика и болезнь Краббе. Предполагается, что обследование на шесть новых заболеваний будут делать в рамках скриннинга уже с 2027 года.

Ранее сообщалось, что неонатальный скрининг с 2026 года расширили еще на два заболевания новорожденных. О каких болезнях идёт речь, узнайте здесь на KP.RU.

Напомним, неонатальный скрининг нужен для раннего выявления врожденных и наследственных патологий у младенцев. Исследование проводят всем детям в первые дни их жизни.