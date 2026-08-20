Один человек пострадал при атаке БПЛА на Ульяновскую область, идет работа ПВО

В Ульяновской области при атаке БПЛА пострадал один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ульяновской области средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате атаки на регион пострадал один человек, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Русских.

Пострадавшим оказался молодой мужчина. Он был госпитализирован. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Губернатор отметил, что Минздрав докладывает о состоянии пациента каждый час.

По словам главы региона, атака была отражена на территории Новоспасского района. При атаке также повреждения получила опора ЛЭП. Электроснабжение не нарушено. В настоящий момент ремонтная бригада восстанавливает поврежденную опору. Разрушений инфраструктуры нет.

Ранее также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 20 августа около 90 БПЛА уничтожены в шести районах региона — Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском и Верхнедонском. По его данным, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.