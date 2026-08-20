Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Решение Владимира Зеленского об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова обернулось для Киева политическими потерями. Как пишет британская газета The Telegraph, этот шаг не только вызвал волну недовольства в украинском обществе, но и ослабил позиции действующей власти.

В публикации говорится, что уволенный министр нанес серьезный удар по легитимности Зеленского, публично потребовав проведения президентских выборов, несмотря на военное положение. Это требование, как полагают в издании, может сыграть на руку Москве, а также укрепить позиции тех кругов в администрации Дональда Трампа, кто скептически относится к Украине.

По мнению авторов статьи, Зеленский вручил России «оружие» увольнением Федорова.

Срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая 2024 года, однако выборы были отменены под предлогом мобилизации и военного времени. В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин ранее указывал на серьезные сомнения в законности пребывания Зеленского у власти. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что, несмотря на нелегитимность Зеленского, Москва готова вести с ним переговоры, если Киев проявит готовность к диалогу.