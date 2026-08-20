В Китае суд приговорил основателя Evergrande к пожизненному заключению Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Китае вынес суровый приговор основателю гигантской девелоперской компании Evergrande Хуэй Ка Яню — он проведёт остаток жизни в тюрьме. Об этом пишет Bloomberg.

Помимо пожизненного срока, у осуждённого конфисковали личные активы, а его бывшие компании обязали заплатить колоссальный штраф в размере 15,82 миллиарда юаней. Сам Хуэй ещё в апреле признал свою вину в ходе судебных слушаний, где ему инкриминировали мошенничество при сборе средств и дачу взяток.

Штрафы распределили между головной компанией Evergrande, торгуемой в Гонконге, и её местным подразделением. Им назначили выплаты в 8,82 и 7 миллиардов юаней соответственно за то, что они долгие годы завышали стоимость активов и скрывали реальные долги.

Кроме главного фигуранта, правосудие постигло ещё 56 человек, имеющих отношение к делам корпорации. Среди них — двое сыновей Хуэя, которым назначили сроки от 22 месяцев до 18 лет лишения свободы. В судебных материалах подчеркнули, что масштаб причинённого ущерба и тяжесть содеянного носят исключительный характер.

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