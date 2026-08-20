Незаконно осуждённый за убийство вице-мэра Новосибирска получит 2,5 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский областной суд взыскал более 2,5 млн рублей из казны РФ в пользу Александра Каталицкого, который был осуждён за убийство вице-мэра Новосибирска в 2001 году, а затем реабилитирован. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство частично удовлетворило заявленное ходатайство представителя о возмещении вреда Каталицкому. В его пользу взыскано 2 571 965 рублей 92 копейки. Взысканная сумма должна компенсировать заработок, который он не получил за время незаконного лишения свободы. Каталицкий был осуждён в 2006 году на 14 лет колонии строгого режима и вышел на свободу в 2019 году, отбыв полный срок.

Ранее KP.RU писал, что Верховный суд РФ отменил приговор Александру Каталицкому, вынесенный около 20 лет назад за убийство заммэра Новосибирска Игоря Белякова. Основанием стала информация, что преступление совершили другие люди.