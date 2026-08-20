Принц Гарри и Меган Маркл решили спешно вернуться в Великобританию Фото: Legion-Media/Global Look Press

Спустя шесть лет жизни в Америке принц Гарри и его супруга Меган Маркл собираются срочно возвращаться на родину. По имеющимся данным, герцог и герцогиня Сассекские вместе с детьми могут появиться в Соединенном Королевстве уже в ближайшие недели. Об этом пишет Daily Telegraph.

Как отмечается в сообщении, пара не станет селиться в королевских апартаментах, а выберет частный дом за пределами Лондона. Это жилье не имеет отношения к официальным резиденциям британской монархии.

Источники уточняют, что старший сын пары Арчи и дочь Лилибет, вероятно, пойдут в британскую школу с началом нового учебного года в сентябре. О своих планах супруги поставили в известность короля Карла III.

Напомним, что в июле Гарри с женой впервые привезли своих детей на встречу с королём Карлом III. До этого произошла заминка — принцу пришлось нанимать охрану за свои деньги, поскольку ему не могли дать защиту за деньги королевской семьи.