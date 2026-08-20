Захарова заявила о готовности РФ выслушать идеи США по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Россия готова рассмотреть новые конструктивные идеи США по украинскому урегулированию, однако обсуждать максималистские требования Киева не имеет смысла. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, Москва открыта к инициативам Вашингтона, но любые варианты завершения кризиса должны учитывать национальные интересы России. При этом она отметила, что «максималистские требования» Киева и его европейских спонсоров, не отражающие реалии на земле, не могут быть предметом обсуждения.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине и сохраняет открытость к переговорному процессу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы предпочтительным является достижение целей мирным путем, а политико-дипломатический путь остается приоритетным вариантом выхода из конфликта.