Гастроэнтеролог Мотылева: в соленых грибах и салатах риск ботулизма выше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-гастроэнтеролог Наталья Мотылева предупредила, что домашние соленья несут риск развития ботулизма. Консервированные продукты полезны для организма, но несут в себе риски. Основная опасность кроется в развитии ботулизма — потенциально опасного для жизни заболевания, которое поражает нервную систему.

Если в продукт попадают споры бактерии Clostridium botulinum, которые обитают в почве, то в закрытой банке в бескислородных условиях бактерии начинают вырабатывать ботулотоксин.

- Он может поражать центральную нервную систему человека, — предостерегла Мотылева.

Споры бактерий устойчивы к нагреванию, поэтому обычное кипячение не всегда помогает. Температура гибели для них доходит до 120 градусов – то есть, только при паровой стерилизации в автоклаве.

- Стоит также отметить, что споры клостридий, как правило, не прорастают и не производят токсин в кислой среде, например в маринадах с добавлением уксуса или в квашеных продуктах, - сказала врач в беседе с RT.

Максимальные риски несут соленые грибы и овощные салаты, их уровень кислотности недостаточен, чтобы подавить жизнедеятельность бактерий.

Токсин, выделяемый развивающимися спорами, поражает нервную систему, вызывая расстройство зрения, сиплость голоса и в конечном итоге паралич дыхательных мышц, приводя к гибели человека в полном сознании, пишет Life.ru.

Эксперт отметила, что важна подготовка банок и крышек. Они должны быть чистыми, без сколов, трещин и следов ржавчины, уточнила она. Также, по словам специалиста, крышки следует использовать только новые, а банки перед консервированием необходимо тщательно вымыть с использованием моющего средства или соды в теплой воде и хорошо ополоснуть, пишет Lenta.ru.