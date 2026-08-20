Пятерых журналистов и двух солдат задержали на космической базе в США Фото: Global Look Press/Oleksandr Rupeta

На космической базе Ванденберг в Калифорнии стражи порядка задержали с оружием в руках пятерых представителей прессы и двоих военных. Как выяснилось, охрана перепутала приглашенных гостей с нарушителями, сообщает The Guardian.

Инцидент случился перед началом строительства нового учебного центра для ракетчиков. Мероприятие проходило на территории федерального аэродрома рядом с Санта-Барбарой.

В число задержанных попали корреспонденты местных изданий Noozhawk и KEYT, которые уже выпустили заметки о случившемся. В командовании Space Launch Delta 30 происшествие списали на банальный сбой в связи.

Представители базы признали, что ситуация вышла крайне неприятной для гостей. Однако они подчеркнули, что безопасность объекта и персонала стоит для них на первом месте, ведь попытки проникновения на территорию участились.

Ранее в Южной Корее восемь студентов задержали после проникновения на американскую военную авиабазу в городе Пхентхэк. Все они выкрикивали антиамериканские лозунги.