Названа стоимость сборов в школу в 2026 году

Эксперт рассказал, как можно сэкономить на закупках к школе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кандидат экономических наук Александр Соломатин рассказал, во сколько в 2026 году обойдутся сборы ребенка в школу. По словам эксперта, решающим в этом вопросе являются не столько цены в магазинах, сколько подход к покупкам.

Базовый бюджет на школьные принадлежности обойдется родителям в среднем от 25 до 45 тысяч рублей – в эту сумму войдут новая форма, обувь, рюкзак и необходимая канцелярия.

Если покупать все новое, то на одежду уйдет 10-18 тысяч рублей, обувь – 5-10 тысяч, канцелярия – 4-8 тысяч, а рюкзак – 3-6 тысяч. Выбирая брендовые товары, нужно быть готовым к тому, что сумма серьезно вырастет.

Самая распространенная ошибка, пишет Газета.ru, ориентироваться на максимальную комплектацию, родители часто покупают гораздо больше, чем действительно понадобится ребенку в первые месяцы учебы.

Прежде, чем отправиться в магазин, экономист советует провести дома ревизию запасов, чтобы не брать лишнее. Чаще всего линейки, ножницы, папки и многое другое уже есть, порой рюкзак может отходить ее год – это сократит траты на 20-30%.

В процесс покупок нужно вовлечь ребенка, это отличный повод показать, как распоряжаться бюджетом и планировать покупки. Вместе сравнивайте цены, обсуждайте модели и пытайтесь уложиться в заранее запланированный бюджет.

- Такие разговоры развивают финансовую грамотность, критическое мышление и умение учиться — анализировать информацию, делать выбор и понимать последствия своих решений, — заключил Соломатин.

Для снижения расходов стоит покупать товары в больших упаковках. Особенно это актуально при покупке тетрадей, ручек и карандашей, пишет aif.ru.