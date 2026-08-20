«Нетаньяху сошёл с рельсов»: премьера Израиля обвинили в безрассудстве в отношениях с Турцией Фото: REUTERS.

Экс-премьер Израиля Эхуд Барак заявил, что действия его преемника Биньямина Нетаньяху в отношении Турции являются безрассудными и необдуманными. По его мнению, нынешний глава правительства полностью потерял чувство меры в этом вопросе. Его слова приводит Clash Report.

«Турция — это не Иран и не Сирия Асада. Нет такой стратегической проблемы с Турцией, которую нельзя было бы решить посредством конфиденциальных контактов, координируемых с США. Нетаньяху полностью сошел с рельсов», — добавил Барак.

Бывший премьер также связал резкие шаги Нетаньяху с приближающимися выборами. Он предположил, что обострение отношений с Турцией используется как элемент предвыборной тактики, чтобы нагнетать тревогу за национальную безопасность среди израильтян. Барак выразил мнение, что для действующего лидера сохранение власти и политические игры сейчас важнее реальной защиты государства.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким заявлением в отношении Израиля. Он обвинил еврейское государство в совершении зверств в отношении мирных жителей Ливана и Палестины.