Китай резко увеличил импорт российской пшеницы, ячменя и кукурузы

Китай за год увеличил импорт российской пшеницы в 243 раза. Фото: Sergey Elagin/GLOBAL LOOK PRESS

В июле этого года Китай увеличил импорт российской пшеницы в 243 раза в годовом выражении. Так, в середине лета поставки оценивались в 4,3 миллиона долларов против 17,8 тысячи в тот же месяц годом ранее. Об этом со ссылкой на данные таможенного управления КНР сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, положительную динамику демонстрируют закупки и других культур. Например, июльские закупки российского ячменя выросли в четыре раза, до 12,1 миллиона долларов. И еще на треть увеличились поставки в Китай кукурузы. На нее КНР потратила 16,8 миллиона долларов. Вдвое увеличились и поставки овса – его импорт достиг отметки в 2,1 миллиона долларов.

А вот закупки гречки за год упали в 1,4 раза, до 4,9 миллиона долларов.

Напомним, в феврале этого года китайские нефтеперерабатывающие предприятия стали скупать нефть России. С 1 по 18 февраля отгрузки российской нефти в китайские порты выросли до 2,09 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в январе объем составлял 1,72 млн баррелей в день.

А в 2025 году Китай нарастил импорт золота из РФ в 14 раз, до рекордных $3,29 млрд.