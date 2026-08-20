Польша подняла военную авиацию на фоне якобы активизации России на Украине Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Польши привели авиацию в состояние повышенной готовности. Это произошло из-за сообщений о якобы усилении активности российской армии на территории Украины. Польские военные подчеркнули, что данные действия носят исключительно предупредительный характер. Об этом пишет пресс-служба оперативного командования польской армии в социальной сети X.

В ведомстве уточнили, что наземные средства противовоздушной обороны, а также системы радиолокационной разведки были переведены в боевой режим. Представители командования объяснили, что меры предприняты для обеспечения безопасности воздушных границ страны.

Спустя несколько часов польское оперативное командование сообщило о завершении этой операции. Военные вернули авиационный флот на места постоянной дислокации. Системы ПВО и радиолокационного слежения перешли в штатный режим работы.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже высказывался по поводу возможной угрозы. Он заявил, что риск реального нападения России на Польшу исключён. В Москве неоднократно указывали, что планов нападения на страны НАТО и Евросоюза у государства нет.