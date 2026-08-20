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НовостиВ мире20 августа 2026 7:11

Польша подняла военную авиацию на фоне якобы активизации России на Украине

Польша приводила авиацию и системы ПВО в режим повышенной готовности, позже приказ был отменён
Семен ЗИМИН
Польша подняла военную авиацию на фоне якобы активизации России на Украине

Польша подняла военную авиацию на фоне якобы активизации России на Украине

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Польши привели авиацию в состояние повышенной готовности. Это произошло из-за сообщений о якобы усилении активности российской армии на территории Украины. Польские военные подчеркнули, что данные действия носят исключительно предупредительный характер. Об этом пишет пресс-служба оперативного командования польской армии в социальной сети X.

В ведомстве уточнили, что наземные средства противовоздушной обороны, а также системы радиолокационной разведки были переведены в боевой режим. Представители командования объяснили, что меры предприняты для обеспечения безопасности воздушных границ страны.

Спустя несколько часов польское оперативное командование сообщило о завершении этой операции. Военные вернули авиационный флот на места постоянной дислокации. Системы ПВО и радиолокационного слежения перешли в штатный режим работы.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже высказывался по поводу возможной угрозы. Он заявил, что риск реального нападения России на Польшу исключён. В Москве неоднократно указывали, что планов нападения на страны НАТО и Евросоюза у государства нет.