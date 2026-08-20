Мужчина восемь раз получал «последний ужин» перед казнью, но скончался во сне: он дожил до 101 года Фото: REUTERS.

В США в возрасте 101 года скончался Фрэнсис Клиффорд Смит, который считался самым старым заключенным в стране. За свою жизнь он восемь раз получал последний ужин перед планируемой казнью, но каждый раз приговор откладывали. Об этом пишет RMF24.

Смита признали виновным в убийстве ночного сторожа в Коннектикуте в 1949 году, когда ему было 24 года. Спустя год суд приговорил его к смертной казни, однако мужчина до конца настаивал на своей невиновности. Со временем в деле появились сомнения, так как некоторые свидетели отказались от показаний, а другой заключенный взял вину на себя.

В 1954 году смертный приговор заменили пожизненным сроком. За решеткой Смит провел более 70 лет, хотя несколько раз выходил на свободу. Например, в 1967 году он сбежал, но его поймали через 12 дней, а в 1975-м получил условно-досрочное освобождение, однако через 10 месяцев снова попал в тюрьму за мелкое нарушение.

Лишь в 2020 году Смита выпустили по состоянию здоровья и поместили в дом престарелых при тюремной системе, где он мирно скончался во сне. В тюрьме он получил прозвище «птицеед», потому что выносил хлеб, чтобы кормить пернатых.

Ранее в США смертельно больной мужчина, который провел более 30 лет в камере смертников за убийство своего пасынка, умер через несколько дней после того, как в марте была назначена его казнь.