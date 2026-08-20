Скороход: главком ВСУ Драпатый зарабатывает на продаже должностей в армии Фото: REUTERS.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый и начальник Генштаба Игорь Скибюк зарабатывают на продаже командных должностей в армии. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью журналисту Виталию Дикому.

«Мне на днях залетела информация, что они торгуют местами и назначениями. Доходит до того, что они не знают, что с этой властью делать, которая сейчас вдруг резко пришла к ним в руки, а именно как её максимально быстро и хорошо монетизировать», — рассказала парламентарий о Драпатом и Скибюке.

По словам Скороход, должности продаются не только в высшем командовании, но и в территориальных центрах комплектования (украинский аналог военкоматов).

Ранее KP.RU писал, что Драпатый начал расставлять на ключевые посты людей, преданных ему лично, в том числе тех, кто был замешан в скандалах и коррупции. По информации силовых структур, он назначил бригадного генерала Сергея Собко, известного неудачной обороной под Северском, своим заместителем. Также в главкомат трудоустроили бывшего заместителя начальника Полтавского ТЦК, неоднократно фигурировавшего в коррупционных историях.