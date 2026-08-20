Как отличить здоровую лень от прокрастинации и выгорания

Психолог Гольдштейн рассказала о потребности человека в лени. Фото: Jan Tepass / imageBROKER / Shutterstock

20 августа отмечается Всемирный день лени. Психолог Кира Гольдштейн в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что ленивое состояние часто выступает естественной потребностью нервной системы снизить уровень нагрузки. После периода напряжения организму необходимы моменты, когда не нужно стремиться к продуктивности и принимать решения.

Эксперт подчеркивает ключевое различие между здоровым бездельем и прокрастинацией. При осознанном отдыхе человек просто разрешает себе ничего не делать и восстанавливает силы. В то же время прокрастинация сопровождается внутренним напряжением и избеганием задач из-за страха совершить ошибку.

Кроме того, психолог советует отличать лень от выгорания. Если после долгого лежания состояние только ухудшается, это может быть признаком истощения, требующего помощи специалиста.

«Отдых — это не противоположность жизни. Это ее часть, в которой не нужно постоянно доказывать, что ты заслужил право замедлиться», — уточнила она.

Семейный психолог Ольга Кушнарева заявила, что избыток срочных задач вызывает ступор, затрудняя принятие решений и начало работы. Это состояние возникает из-за когнитивной перегрузки, а не лени. Как передает 360.ru, эксперт рекомендует, записать задачи, определить приоритетную на ближайший час, сосредоточиться на ней или разбить на шаги, а также различать реальную и тревожную срочность.