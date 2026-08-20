Бизнесмен Ермолаев рассказал о покушении в Монако: он назвал причастных к взрыву Фото: REUTERS.

Бизнесмен Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако в конце июня, заявил, что улики прямо указывают на украинский след. При этом он признался, что не может понять мотивов организаторов преступления. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Ермолаев подчеркнул, что его слова о причастности спецслужб Украины основаны исключительно на фактах, а не на личном мнении. По его версии, произошедшее было заказным убийством, для которого наняли специалистов из военной разведки, обладающих нужными навыками. Бизнесмен исключил связь покушения с украинскими санкциями против него и опроверг версию о конфликте из-за кол-центров, заявив, что никогда не имел к ним отношения.

Он также отметил, что взрыв явно организовали под заказ, а исполнители — Анастасия Березовская, а также Владислав Реут и Виталий Живкович, расправившиеся с ней на Украине, — действовали за деньги. Кто именно стоял за преступлением, Ермолаев предположить отказался.

Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров обратил внимание, что французские СМИ начали замалчивать тему покушения на Ермолаева. Это связывают с причастности Украины к преступлению.