Литва на границе с Белоруссией построит лагерь для тысячи военных НАТО. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Литва построит лагерь для размещения примерно одной тысячи военнослужащих стран — союзников по НАТО на полигоне Руднинкай в Шальчининкском районе, граничащем с Белоруссией. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

Стоимость работ на этом этапе составит около 40 млн евро. Их планируется завершить в первой половине 2028 года. К этому времени на полигоне появятся жилые и инженерные сооружения.

На полигоне Руднинкай будут размещены 80% личного состава немецкой бригады численностью 4,8 тысячи военнослужащих и 200 сотрудников вспомогательных служб. Переброска бригады в Литву для постоянной дислокации должна завершиться в 2027 году. Её основу составят танковый и механизированный пехотный батальоны.

Ранее KP.RU писал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие союзников по НАТО. Парламент приступил к процедуре отмены 137-й статьи конституции, которая запрещает размещение в Литве оружия массового уничтожения.