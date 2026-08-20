Врач Умнов рассказал о пользе и вреде кофе с корицей Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Корица делает кофе ароматнее и помогает сократить количество сахара, однако ее избыток может навредить здоровью. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам эксперта, корица богата антиоксидантами и в небольших количествах (около 0,5 грамма на чашку) помогает контролировать уровень сахара в крови. Из-за яркого вкуса пряности человек реже тянется за сахаром.

Главная опасность кроется в кумарине, избыток которого создает серьезную нагрузку на печень. Кроме того, корица разжижает кровь, может раздражать слизистую ЖКТ и провоцировать аллергию.

Врач напоминает, что напиток противопоказан при проблемах с печенью и почками, язве, гипертонии и беременности. Детям и пожилым людям также стоит воздержаться от такого кофе из-за риска осложнений и индивидуальных реакций.

Тем временем, как передает aif.ru, врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов сообщил, что черный чай полезен для сосудов, несмотря на кратковременное повышение давления из-за кофеина. Он содержит антиоксиданты и флавоноиды, улучшающие эластичность сосудов и их тонус. Кофеин мягко стимулирует сердце, а для гипотоников напиток может быть полезен. Безопасная норма — 2-3 чашки в день (до 400 мг кофеина).