В Екатеринбурге вынесли приговор врачу, отрезавшей женщине здоровый орган

Врача (на снимке слева) освободили прямо в зале суда. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

20 августа 2026 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор акушеру-гинекологу Центральной городской клинической больницы № 1 (ЦГКБ № 1) Фидан Насибовой. Об этом подробно пишет «КП-Екатеринбург».

Пациентка Елена Полунина обратилась в больницу в мае 2022 года с внематочной беременностью. Женщине была назначена операция по удалению только правой маточной трубы, к которой прикрепилась оплодотворенная яйцеклетка. Перед выпиской заведующая отделением заверила Елену, что левая труба осталась целой и здоровой, сохранив шансы на естественную беременность.

Страшную правду женщина узнала лишь спустя год — в 2023 году, когда начала планировать рождение второго ребенка. В ходе диагностики выяснилось, что во время операции 2022 года хирург повредила и левую трубу, фактически оставив от нее лишь культю. Информация об этом не была внесена в медицинскую документацию.

- Предполагаю, что врач перепутала трубы, испугалась и решила скрыть свою ошибку, — делилась Елена.

Полунина обратилась за помощью к медицинскому юристу Юлии Липинской и подала жалобы в свердловский Минздрав, прокуратуру, ТФОМС и Росздравнадзор. Судебно-медицинская экспертиза, результаты которой были готовы в сентябре 2025 года, подтвердила: повреждение здоровой левой трубы произошло именно в ходе той операции.

В ноябре 2025 года Фидан Насибовой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По версии прокуратуры, осознав ошибку, врач составила протокол с недостоверными сведениями об отсутствии патологий у левой трубы, чтобы скрыть факт причинения вреда.

Спустя месяц врачу избрали подписку о невыезде, а в январе 2026 года прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Для Елены эта ошибка стала личной трагедией. Вместе с супругом Русланом, с которым они состоят в браке уже 20 лет, она мечтала о втором ребенке. За прошедшие годы супруги предприняли несколько попыток ЭКО, но так и не смогли добиться результата. «Меня лишили возможности забеременеть... До сих пор, если думаю об этом, на глазах наворачиваются слезы», — говорила Полунина.

На первом заседании суда в феврале 2026 года обвиняемая вела себя спокойно и улыбалась.

Гособвинение просило для врача наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Однако суд признал Фидан Насибову виновной и назначил более мягкое наказание: два года ограничения свободы; запрет заниматься медицинской деятельностью сроком на один год.

Однако от реального отбывания наказания врача освободили прямо в зале суда в связи с истечением срока давности уголовного преследования.