Водителям перечислили ошибки, которые ведут к капитальному ремонту авто

Автоэксперт Ершов: затягивание с заменой масла ведет к поломке авто Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большинство серьезных неисправностей автомобиля не возникают внезапно — им предшествуют ошибки в обслуживании и вождении. Технический специалист дистрибьютора автозапчастей Константин Ершов в беседе с Lenta.ru перечислил главные привычки автовладельцев, которые ведут к дорогостоящему ремонту.

Главной ошибкой эксперт назвал затягивание с заменой моторного масла без учета тяжелых условий эксплуатации (пробок и морозов), из-за чего изнашиваются детали двигателя. Также опасно ездить «на лампочке» с почти пустым баком, так как топливо охлаждает бензонасос, и систематически заправляться сомнительным бензином.

Кроме того, к поломкам приводят агрессивная езда на непрогретом моторе, игнорирование посторонних стуков и сигнала Check Engine, а также экономия на тормозных колодках и технических жидкостях, что напрямую угрожает безопасности на дороге.

Автоэксперт Александр Корнев призывает покупателей подержанных автомобилей не доверять словам продавцов. Он рекомендует тщательно проверять техническое состояние: лакокрасочное покрытие, силовую установку и системы безопасности, а также учитывать будущие затраты: амортизацию, налоги, обслуживание, парковку и замену шин, передает "Царьград".