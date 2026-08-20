Welt: Рейтинг популярности Мерца упал до рекордно низкого уровня. Фото: Michael Kappeler/GLOBAL LOOK PRESS

Рейтинг популярности канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал до рекордно низкого уровня. Дела настолько плохи, что даже многие сторонники альянса ХДС/ХСС сомневаются в поддержке Мерца внутри его собственной партии. Об этом сообщает Welt.

В опросе «Политбарометр» телеканала ZDF, который прошел 16 августа, «Альтернатива для Германии» продолжает уверенно лидировать, серьезно опережая ХДС/ХСС. Большинство опрошенных по-прежнему привержены политике «защитного барьера», предлагаемой оппозиционной партией.

Так, председатель ХДС Мерц получил оценку -1,9 по шкале от +5 до -5. И этот показатель личный антирекорд канцлера. При этом у министра обороны Борис Писториус (СДПГ) положительный рейтинг - 1,3. И он лидирует в списке.

За ним в рейтинге Джем Оздемир: 0,9 и Йоханн Вадефул - 0,1. Их рейтинги с прошлого опроса не изменились.

Напомним, в конце июня рейтинг популярности канцлера Германии Фридриха Мерца снизился до беспрецедентного уровня. Резкое падение поддержки эксперты связали с ошибками Мерца на посту главы правительства. По его мнению, канцлер нередко делает неверные шаги, говорит без учета общественных настроений и ориентируется на ближайшее окружение, которое дает некомпетентные оценки.