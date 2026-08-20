Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Советник офиса главаря киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что проведение выборов в Украине невозможно. Так он прокомментировал выступление экс-министра обороны Михаила Федорова. Свое мнение Подоляк заявил в интервью газете Repubblica.

«Любой участник политического процесса имеет право делать заявления, не только Федоров. Но препятствия для избирательной кампании усилились... гарантировать безопасность выборов невозможно. И юридический запрет по-прежнему действует», — резюмировал Подоляк.

Напомним, Федоров заявил, что Зеленский утратил свою легитимность. Именно поэтому бывший министр считает, что важно провести президентские выборы на Украине. Об этом он заявил после того, как был отправлен в отставку Зеленским.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский всеми силами избегает темы с проведением выборов на Украине. Из-за этого бывший комик постоянно продлевает военное положение в стране.