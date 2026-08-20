«Повадился кричать, через забор лазить»: полиция задержала мужчину, который преследовал Боню

На территории дома Бони в Монако поймали неизвестного мужчину Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Блогер Виктория Боня заявила, что обратилась в полицию из-за мужчины, который неоднократно пытался проникнуть на территорию её резиденции в Монако и нарушал её спокойствие. Об этом она рассказала в своём Телеграм-канале.

«Я вызвала полицию, ко мне тут наповадились какие-то люди, вернее, один мужчина, ходить, кричать, через забор лазить», — сообщила Боня.

По её словам, мужчину задержала полиция, но отпустила по её просьбе. Экс-участница «Дома-2» предупредила сталкера через мессенджер, что его фотографии есть в полиции, и при проникновении на территорию её дома у преследователя будут серьёзные проблемы.

Ранее KP.RU писал, что в Махачкале возбудили уголовное дело после того, как 50-летний мужчина проник в дом певицы Хадижи Магомедовой. Сталкер, преследовавший артистку два года, напал на неё, угрожая убийством.