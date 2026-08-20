В России появился новый ГОСТ на электросамокаты: подробности

Росстандарт разработал новый ГОСТ на электросамокаты Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России появился обновленный государственный стандарт для средств индивидуальной мобильности, куда входят электросамокаты и гироскутеры. Он начнет действовать с 1 октября 2027 года. Об этом говорится в документе Росстандарта, пишет РИА Новости.

В новом тексте пересмотрены требования к безопасности такого транспорта, установлены актуальные методы проведения испытаний, а также обновлены правила маркировки и оформления сопроводительной документации. Ожидается, что изменения повысят уровень безопасности использования электросамокатов и гироскутеров, снизив риски аварий.

Стоит отметить, что действующий до сих пор стандарт для средств индивидуальной мобильности был принят еще в 2022 году. Действующий документ определяет базовые требования безопасности, задает классификацию транспортных средств данной категории. Среди прочего, он устанавливает ограничения по максимальной скорости движения.

Немногим ранее стало известно, что в России приняли новый ГОСТ на хлебобулочные изделия. При этом новые меры никак не затронут цены на булки.