APS: Люди стали говорить примерно на 28% меньше слов за 14 лет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 2005 по 2019 год люди стали говорить примерно на 28% меньше слов в день. К такому выводу пришли учёные Валерья Пфайфер из Университета Миссури-Канзас-Сити и Маттиас Мель из Университета Аризоны. О результатах исследования сообщила Ассоциация психологических наук (APS) в журнале Perspectives on Psychological Science.

Среднее количество произносимых слов снизилось с 16 632 до 11 900 в день. Наибольшее падение зафиксировано у молодёжи до 25 лет — они потеряли 451 слово в день против 314 у старших возрастных групп. Исследователи связывают это с распространением смартфонов, мессенджеров и приложений, которые заменяют живое общение.

«Это огромная проблема, потому что в живом разговоре есть нечто особенное, и мы это теряем», — отметил эволюционный психолог Робин Данбар в комментарии для The Telegraph. По его словам, даже короткие беседы с незнакомцами укрепляют чувство общности и влияют на выработку эндорфинов. Учёные предупреждают, что сокращение повседневной речи может ослабить социальные связи и доверие к окружающим.

Ранее психиатр Алексей Вилков предупредил об опасности постоянного скроллинга соцсетей. По его словам, это приводит к цифровому выгоранию — глубокому истощению нервной системы от перепотребления контента.