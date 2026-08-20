Куклачев назвал количество слов, которое способны запомнить кошки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кошки обладают высоким интеллектом. Они способны запоминать и различать более 40 слов. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал руководитель Театра кошек Юрия Куклачева, дрессировщик Дмитрий Куклачев.

По его словам, питомцы понимают конкретный смысл команд, включая «стоять», «лежать», «апорт», а также свое имя. Куклачев-младший отметил, что кошки ориентируются на слова, а не только на интонацию. По его словам, для общения с людьми они создали отдельный, более громкий язык, так как «только на нем они могут до нас достучаться».

Дрессировщик подчеркнул, что отклик животного напрямую зависит от регулярности общения. Как отметил Куклачев-младший, обучить питомца можно через ежедневные тренировки, используя правильное поощрение: «кусочком курочки или снеком» либо ласку.

«Если любит ласку – подкрепляйте команду почесыванием или глажением. При регулярных занятиях животные потихонечку запоминают команды и потом выполняют их», – заявил Куклачев-младший.