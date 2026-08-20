ВС РФ освободили населенные пункты Матяшево и Николайполье Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России освободили Матяшево и Николайполье в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России во время ежедневной сводки.

Матяшево взяли под контроль бойцы группы войск «Центр», Николайполье — «Южной», говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 370 военных за сутки в зоне «Центра» и свыше 250 в зоне «Юга». До этого поступала информация, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Васютинское и Торецкое в ДНР.

Напомним, российские войска активно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Киевский режим терпит неудачу, неся потери в технике и живой силе. При этом российские солдаты, освобождая населенные пункты, становятся свидетелями зверств, которые творили ВСУшники со своим же народом.