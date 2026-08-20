Психолог объяснила, как «разумная лень» помогает становиться руководителями

Психолог Денисова-Мельникова: разумная лень помогает стать руководителем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Разумная лень может стать полезным качеством для карьерного роста. Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с «Абзацем» пояснила, что люди, стремящиеся упростить задачи и оптимизировать процессы, обладают задатками лидера.

«Человек, который не любит тратить лишние силы, быстрее начинает искать способ сделать задачу проще, передать ее другому или автоматизировать процесс», — отметила эксперт.

По ее словам, хороший руководитель вовсе не обязан лично выполнять всю работу — его задача заключается в распределении ресурсов и расстановке приоритетов.

Денисова-Мельникова отметила, что в отличие от трудоголика, зацикленного на бесконечном процессе, эффективный сотрудник ориентирован на результат. Однако специалист подчеркивает, что такую рациональную бережливость сил нельзя путать с пассивностью и избеганием ответственности.