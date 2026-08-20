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НовостиВ мире20 августа 2026 9:30

Пашинян включал в программу развития страны свержение католикоса

Программа партии Пашиняна предполагает не столько сместить главу церкви, но и поставить нового викария
Людмила МИТРОХИНА
Пашинян включал в программу развития страны свержение католикоса

Пашинян включал в программу развития страны свержение католикоса

Фото: REUTERS.

Правящая партия Армении «Гражданский договор», где глава — действующий премьер Никол Пашинян, намерена свергнуть католикоса всех армян Гарегина II в рамках программы развития страны, направленной на реформу Армянской апостольской церкви. Эти сведения опубликованы на едином портале правительства Армении.

Программа предлагает сместить главу церкви, избрать викария и принять устав, который обеспечит финансовую прозрачность и надлежащее поведение духовенства. Партия уважает свободу вероисповедания и напоминает, что Армения — светское государство. Об этом говорится в правовом документе.

Ранее KP.RU сообщил, что Пашинян уже давно недоволен действиями католикоса армянской церкви. Еще в прошлом году, до начала выборов в Армении, Пашинян призывал к отставке Гарегина II.