Общественница Шульгина предложила обучать мужчин перед вступлением в брак. Фото: dekazigzag / Shutterstock / Fotodom

В России необходимо создать государственные брачные агентства, которые станут гарантом качества и ответственности в сфере знакомств. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила общественный деятель и певица Екатерина Шульгина.

По ее словам, рынок подобных услуг перенасыщен, поэтому государственное регулирование поможет сделать нишу более честной. Такие структуры могли бы не только отбирать кандидатов, но и готовить их к семейной жизни.

«Нужно подключать более радикальные рычаги контроля мужчин, которые заявляют о себе как о будущих главах семьи. Он должен соответствовать определенным критериям», — отметила Шульгина.

Эксперт подчеркнула, что специалисты могли бы проводить психологическую работу, и если мужчина не готов к браку, его следует обучать. При этом подготовка к созданию семьи необходима и женщинам.